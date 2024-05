Milan senza Leao, Theo e Tomori dal 1': Pioli spiega le esclusioni

Ilaffronta il Cagliari a San Siro nella 36esima giornata di Serie A e lo fa con una novità importante nella formazione iniziale:restano fuori dall'undici titolare.Una scelta forte da parte dell'allenatoreche, intervenuto a Sky Sport prima del calcio d'inizio, ha spiegato la propria decisione: "C'è un po' di tutto. Non vinciamo da sei partite, chi ha giocato di più ha dato tanto e non è nel momento migliore, chi ha giocato meno è fisicamente e mentalmente più libero. Ci sta tutto, son quelli i motivi per avere energia. L'ultima partita l'abbiamo approcciata male, dobbiamo approcciare meglio, avere più energia".

- "Credo che sarebbero stati più contenti a giocare dall'inizio, ma saranno pronti per entrare se ce ne fosse bisogno".- "Quello che abbiamo creato in questi anni è stato qualcosa di fantastico e vedere queste situazioni spiace. Tutti insieme siamo stati molto più forti, siamo stati tutti parte di una componente importante e questa energia l'abbiamo messa sempre in campo. Cercheremo di far bene, perché arrivare secondi o terzi fa una bella differenza".