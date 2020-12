Stasera torna Pioli e presto tornerà anche Ibrahimovic. Il Milan, però, anche senza i suoi due allenatori, in panchina e in campo, non si è mai fermato. Anzi, è andato avanti in Italia e in Europa. E a maggior motivo, quindi, senza nulla togliere al bravissimo Bonera e all’utilissimo Rebic che li hanno sostituitiTanto per incominciare stasera, contro il Celtic, i rossoneri hanno la grande occasione per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League con una gara d’anticipo, se batteranno gli scozzesi e il Lilla farà altrettanto contro lo Sparta Praga. Una combinazione per nulla impossibile che garantirebbe a Pioli la possibilità di un robusto turnover tra una settimana a Praga, con inevitabile risparmio di energie in vista della successiva partita contro il Parma.Come minimo, appunto, pensando al fatto che dopo nove partite il Milan è solo al comando con cinque punti di vantaggio sull’Inter e sei sulla Juventus campione in carica.In attesa di sapere come finirà questa strana stagione, condizionata dalla presenza del covid e dall’assenza del pubblico, si può già dire però che ilE in questo senso l’esempio arriva dal Siviglia, che la stagione scorsa era partito come il Milan dall’Europa League, ma come i tifosi rossoneri ricordano bene è arrivato in finale e poi ha battuto l’Inter, teoricamente superiore perché proveniva dalla Champions.proprio il piazzamento sognato quest’anno da Maldini, garantendosi il diritto a partecipare all’attuale Champions.con la classica eccezione che conferma la regola rappresentata dalla sconfitta casalinga contro il Lilla. Poi, però, la gara di ritorno sul campo dei francesi, senza Pioli e Ibrahimovic, ha regalato la piacevole certezza che i rossoneri hanno ormai raggiunto una maturità di squadra che prescinde dal rendimento dei singoli e per questo fa ben sperare. Con o senza Ibrahimovic, tutti si aiutano in campo, nessuno mugugna quando esce e chi entra sa rendersi utilissimo, senza sottovalutare in prospettiva la crescita di Tonali, il grande acquisto dell’estate che Pioli è stato bravo a non bruciare subito.A questo punto, se non sarà già stasera, al più tardi la settimana prossima il Milan potrà guadagnarsi l’accesso ai sedicesimi di Europa Legaue. E con la prospettiva di incontrare squadre retrocesse dalla Champions, magari anche l’Inter,. Con un difensore di esperienza, come è stato Kjaer un anno fa, un giovane di prospettiva come Tonali, o un attaccante di scorta dietro Ibrahimovic, il Milan avrebbe davvero tutto per continuare a vincere, e a sorprendere, su entrambi i fronti. In Italia e in Europa.