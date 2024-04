Milan senza Loftus-Cheek: precedenti sconfortanti

40 minuti fa



Al 93' della sfida contro la Fiorentina, Ruben Loftus-Cheek è stato ammonito dall'arbitro Maresca per una sbracciata ai danni di Rolando Mandragora. Con il cartellino giallo di ieri è infatti scattata la squalifica per l’ex Chelsea, che salterà la partita casalinga di sabato prossimo contro il Lecce.



Questa assenza rischia di pesare negli schemi e nelle idee di formazione di Stefano Pioli, che in stagione ha dovuto fare a meno del centrocampista inglese solo in quattro occasioni. Senza Loftus-Cheek in campo, il Milan è riuscito a vincere solo in un'occasione, nella trasferta di Genova contro il Genoa, pareggiando nelle seguenti due, contro Napoli e Lecce, e perdendo contro la Juventus.