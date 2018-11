, già martoriata per le lunghe defezioni di, p, costretto a stare fermo almeno quattro settimane per la lesione al polpaccio sinistro. Emergenza vera e propria, a disposizione di Gattuso ora restano solo due centrali di ruolo,: urgono soluzioni tampone immediate in vista della ripresa del campionato e delicatissima sfida dell'Olimpico con la, e a Milanello il tecnico comincia a provare alcune novità.La novità di giornata infatti è il possibileSenza i tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, nelle esercitazioni tattiche Gattuso ha provato una linea sperimentale composta dall'adattato: Rino ci pensa, un'ipotesi questa che(ruolo già ricoperto in passato e anche in questa stagione)Una soluzione possibile, ma non la preferita di, anche per non privare il centrocampo del suo motore,, tornato a lavorare con la selezione svizzera dopo un piccolo affaticamento muscolare: ruolo insolito ma non nuovo per l'ex Wolfsburg, che proprio negli ultimi mesi in Germania aveva giocato da centrale nella linea a quattro e che presto potrebbe tornare a ricoprire per l'emergenza.e Simic come ricambio in panchina: è allarme rosso in difesa, Gattuso cerca soluzioni per arrivare a gennaio e sperare nel mercato per allungare la coperta del Milan, mai così corta sotto la sua gestione.@Albri_Fede90