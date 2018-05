Nel suo ruolo, all'ultima di campionato. Hakan, il numerodel, trequartista puro, in questa stagione, dopo le difficoltà iniziali, ha mostrato parte del suo talento da esterno sinistro. Alter ego di, nelè partito largo per accentrarsi e lì sì accendere la luce e sfruttare, al meglio, quel piede che in Germania ha spesso messo paura agli avversari dai tempi del. Domani, però, nella sfida decisiva per l', assolutamente da non sbagliare contro la, tornerà se stesso: il- Con Suso out per un problema muscolare accusato ieri in allenamento, tutta la manovra offensiva sarà sulle spalle, e nei piedi, di: per sopperire l'assenza del numero 8 spagnolo, Gennarosta pensando al, con il turco alle spalle delle due punte (in 3 per 2 posti:). Una chance da non sbagliare nel suo ruolo naturale, che può indirizzare anche il futuro.- Nella testa di Gennaro, il prossimo anno, il 10 rossonero, con una stagione in più in Italia, è visto in una posizione più centrale, sia da trequartista che, all'occorrenza, da regista davanti alla difesa (ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore rossonero); nella testa di Massimiliamo Mirabelli, invece, Calhanoglu è ritenuto l'unico davvero incedibile . Domenica, sul prato di, ci saranno prove di futuro. Con Calhanoglu nel cuore della manovra.@AngeTaglieri88