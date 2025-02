? O momento em que Sérgio Conceição deixou o velório de Pinto da Costa pic.twitter.com/GBGTcxiZ7f — Record (@Record_Portugal) February 16, 2025

sia ieri, in occasione dell'apertura della camera ardente, e oggi – giorno dei funerali –, spentosi sabato all'età di 82 anni. Figura iconica nella storia dei Dragoes e di tutto il calcio portoghese, con(tra cui due Champions League e una Coppa Uefa), Pinto da Costa ha letteralmente fermato la città di Oporto nella giornata delle esequie. Dopo la messa funebre,Oltre alla presenza dell'attuale presidente André Villas-Boas, di tutti i vertici dirigenziali, ovviamente dei componenti della prima squadra ma anche di alcune figure di riferimento tra grandi ex (come il ds del Barcellona Deco) e calciatori portoghesi del passato (per esempio Paulo Futre) - mentre hanno fatto rumore e polemica le assenza dei presidenti di Sporting e Benfica, oltre ad un messaggio di cordoglio -(nonostante un imminente e decisivo impegno in Champions League contro il Feyenoord), Conceiçao – che sabato sera, dopo il match col Verona non ha rilasciato interviste in segno di lutto e che per la giornata di oggi ha posticipato l'allenamento di rifinitura pre-Feyenoord e non sarà protagonista della conferenza a Milanelo – ha voluto condividere anche un pensiero per Pinto da Costa attraverso la propria pagina Instagram.Ciò che hai fatto per il nostro FC Porto è più che noto, ciò che hai fatto per me, per la mia famiglia, lo terremo per sempre vicino ai nostri cuori.Una condivisione che non ha richiesto parole, gesti o espressioni. Quasi telepatia. Riposa in pace, amico mio, Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Per sempre!", recita il messaggio.