Milan, Sergio Conceicao crede nella rimonta Champions League: il calendario può aiutare i rossoneri

La rimonta in casa del Lecce può diventare il click giusto per far svoltare la stagione del Milan. Sergio Conceicao è convinto che al gol vittoria di Christian Pulisic sia nato un nuovo Diavolo, unito e convinto come mai gli era capitato di osservare da quando è subentrato all'esonerato Paulo Fonseca. La squadra andrà in ritiro per la sfida verità contro una delle più belle realtà della Seria A, ovvero il Como di Cesc Fabregas. Nella gara di andata i lariani avevano messo in grande difficoltà i rossoneri che la risolsero solo grazie a una giocata da campione di Rafael Leao: il portoghese torna nell'undici titolare dopo l'esclusione dell'ultimo turno di campionato.

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE - A precisa domanda in conferenza stampa, Sergio Conceicao ha preferito calciare il pallone in tribuna ma il tecnico portoghese crede ancora nell'obiettivo quarto posto con relativo pass per la prossima Champions League. La convinzione si è materializzata al fischio finale di Lecce-Milan, poi ha preso forma con l'unione d'intenti manifestata dai giocatori e si è fatta sempre più forte giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. D'altronde le avversarie hanno palesato diverse incertezze nelle ultime giornate e possono subire il contraccolpo di alcune sconfitte: per la Juventus quella roboante contro l'Atalanta, mentre la Roma contro l'Athletic Bilbao che ha spento il sogno Europa League.

