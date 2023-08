Il Monza lo vuole, il Milan è pronto a darlo in prestito ma per Lorenzo Colombo, controriscattato dal Lecce per evitare di perderlo a fine della scorsa stagione, serve prima una mossa contrattuale. Per agevolare il prestito il club rossonero dovrà infatti rinnovare il suo contratto in scadenza 30 giugno 2025 in modo da non averlo indietro fra un anno con un solo anno di contratto rimasto all'attivo.