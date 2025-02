Milan, serve un colpo a centrocampo: gli scenari per le ultime ore

Getty Images

Il Milan è tornato squadra nel derby. Compatto, combattivo, solidale e con una personalità che si era già vista in stagione al cospetto di squadre più forti come il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Una buona prestazione però non cancella i cronici problemi di questa stagione: la discontinuità dei risultati, una rosa dove le riserve non sono all’altezza dei titolari e alcuni ruoli scoperti., ma nel finale di gara il Diavolo ha pagato il conto. Perché: un esperimento che può andare bene contro il Verona ma non contro i Campioni d’Italia.

come i bambini attendono Babbo Natale il 25 dicembre. La letterina è stata scritta da tempo al Milan anche dallo stesso Conceiçao ma il ritardo accumulato rischia di costare caro. La dirigenza rossonera proverà a vagliare tutte le opportunità più interessanti che si aprono nell’ultimo giorno di mercato senza illudersi di avere la certezza di riuscire nella missione.

Chiamasi opportunità da ultimo giorno quei giocatori da tempo sul mercato che non hanno trovato una sistemazione o quelli che hanno un prezzo tutto sommato accessibile.anche. I problemi sono due: Nicolò è più un regista che un mediano, ama costruire il gioco e fa fatica in fase di transizione.Lo farà nelle prossime ore? Difficile, ma non impossibile.