Sei gol, tre assist e un'intera tifoseria conquistata in poco tempo: i numeri di questa stagione sono tutti dalla parte di, vera e propria stella del Milan. Freccia sulla fascia riscopertasi goleador: dopo anni di delusioni, a San Siro hanno trovato un padrone della corsia sinistra, punto fermo del Milan del presente e del futuro.Eh già, perché al momento il ruolo di riserva per il futuro è un rebus. Da un lato il Milan è tranquillo, conscio che da quelle parti - quando sta bene - gioca sempre e comunque Theo. Un'alternativa è però d'obbligo, e così in vista della prossima stagione è tutto quanto mai aperto.non ha mai davvero convinto: la scorsa stagione è stata decisamente deludente e aveva convinto i rossoneri a cederlo al Torino. L'uruguaiano è stato richiamato a gennaio per mettere una toppa all'emergenza creata da Robinson, maDiscorso diverso per: lo svizzero ha trovato una situazione ideale in Olanda, al PSV. Sempre titolare dal suo arrivo, ha convinto tutti e entrambe le parti vorrebbero proseguire insieme il rapporto.. La titolarità di Theo Hernandez toglie infatti minuti importanti a uno dei leader della Svizzera di Petkovic, che non vuole in alcun modo rischiare il posto. Valutazioni e idee: il Milan cerca un sostituto per il vice-Theo.