Ci sono partite che possono valere più dei semplici tre punti in palio. Possono essere scontri diretti che cambiano le sorti della stagione, ma anche gare a ridosso delle ormai famose "soste per le nazionali" che consentono alle squadre di lavorare senza pressioni e tensioni. E se queste partite sono sia a ridosso della sosta che scontri diretti, il clima non può che farsi incandescente, come nel caso del Milan che dopo il ko all'esordio di campionato contro il Napoli si avvicina alla sosta con l'anticipo di questa sera contro la Roma.



SOLO VINCERE - Inutile negarlo, Gennaro Gattuso è sotto pressione ed è chiamato a non sbagliare una partita che potrà essere uno spartiacque importantissimo della sua gestione. Il Milan può solo vincere, per togliere peso e pressione sia sull'allenatore che su un gruppo che, in larga parte rinnovato, ha bisogno di altro tempo per lavorare su schemi e intese.



IL FANTASMA DI CONTE - Ma c'è di più perchè secondo Tuttosport nonostante le smentite di rito di Elliott ad inizio stagione, sul futuro dell'allenatore calabrese resta sempre vivo il fantasma di Antonio Conte, da tempo considerato come obiettivo per la panchina futura del club rossonero e oggi libero da impegni contrattuali dopo l'addio al Chelsea. Ufficialmente il tecnico salentino si è preso un anno sabbatico, ma la possibilità di tornare ad allenare un top club italiano resta in cima ai suoi desideri. Vincere contro la Roma per allontanare lo spettro di Conte e vivere due settimane serene di lavoro a Milanello. Gattuso non può sbagliare.