Con il futuro di Olivieravvolto da incertezze, non certo per mancanza di risultati in campo quanto piuttosto per ragioni di carta di identità, il mercato del, ad oggi teso alla ricerca di un difensore per puntellare il reparto di Stefano Pioli, sarà incentrato sulla. E ci sono diversi profili che, per età, caratteristiche tecniche e possibilità di far fruttare ulteriormente un investimento importante, farebbero al caso dei rossoneriNon è detto che l'attuale bomber, 37 anni, se ne vada per forza alla fine della stagione.perché il prescelto estivo per l'attacco sarà un profilo di primissimo piano. Invece, se si decidesse di separarsi con un grandissimo grazie reciproco,- Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Benjamin, 2003 del Lipsia di nazionalità slovena arrivato in Germania come spesso accade dal Salisburgo. 20 milioni il prezzo pagato dal club della Red Bull, Sesko è già stato accostato al Milan e adesso il momento,potrebbe essere propizio, sia perché lo spazio è ridotto a causa della presenza di Openda, sia perché il Diavolo ha bisogno di un protagonista assoluto.Altri due nomi appetibili sono quelli di Serhoue Jonathan, già ipotizzati per gennaio ma poi messi da parte per via del Decreto Crescita sfumato. Possono tornare di moda in estate, soprattutto il canadese che ha il contratto in scadenza nel 2025. Ovviamente rimane d'attualità Joshuadel Bologna, ma con lui anche profili di questo tipo sono anche Viktordello Sporting Lisbona, Santiagodel Feyenoord, Vangelisdell'AZ Alkmaar, Folarindel Monaco. Giovani, già avviati e affamati di gol.