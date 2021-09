No, non siamo a maggio alle battute finali di Serie A e Champions League, mailalper le nazionali è quanto di più spinto si potesse programmare per la truppa di Stefano, da domenica alle 1 a domenica alle 20.45, passando per la trasferta in Inghilterra di mercoledì alle 21. I rossoneri sognavano da tanto di tornare a disputare le coppe europee e di risentire al più presto la musichetta della Champions League, habitat naturale da sempre per i meneghini, più di qualsiasi altra squadra italiana, e sono stati prontamente accontati, con, in entrambe le competizzioni., per ovvi motivi, ma sicuramente, contro squadre che propongono un gioco intenso e dispendioso, con maestri della panchina in grado di fare la differenza. Prssione positiva ma appuntamenti da affrontareper evitare di ripetere la stoica ma sfortunata prestazione dell'ultima primavera a Old Trafford contro il Manchester United: un dominio con parecchi infortunati non concretizzato e poi pagato a caro prezzo.- Da questo punto di vista,se non per la Lazio, per il Liverpool. E' vero chedell'anno passato, ma di certi calciatori non si può proprio fare a meno:che ovviamente non potranno essere al meglio, dopo gli infortuni al ginocchio e muscolare che li hanno tenut. Servirà immetterli nel motore subito, nonostante il comprensibile ritardo di forma.invece riguarda al momentocostretto ai box a causa del Covid.ma la sua è una situazione da monitorare giorno per giorno che al momento non consente di avere certezze. Quel che è certo è che StefanoD'altronde, quando il gioco si fa duro i duri devono scendere in campo.@AleDigio89