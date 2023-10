Luka Jovic, in questa pausa dalle nazionali, ha sfruttato la non convocazione della sua selezione per allenarsi a Milanello e mettersi in apri di condizione una volta per tutte. Nelle prossime settimane dovrà giocarsi il posto con Giroud e Okafor, se vuole che il Milan eserciti l'opzione unilaterale di rinnovo per tre stagioni a fine anno. Lo riporta Tuttosport.