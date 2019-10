Settimo esonero in carriera per Marco Giampaolo: all'allenatore abruzzese, arrivato al Milan dopo i buoni risultati con la Sampdoria, non succedeva dal 2013. Ecco tutti gli addii anticipati:



2006-2007 Cagliari (Serie A) - Esonerato a dicembre e richiamato a febbraio, poi 17°

2007-2008 Cagliari (Serie A) - Esonerato all'11^ giornata

2009-2010 Siena (Serie A) - Esonerato alla 10^ giornata

2010-2011 Catania (Serie A) - Esonerato alla 20^ giornata

2011-2012 Cesena (Serie A) - Esonerato alla 9^ giornata

2013-2014 Brescia (Serie B) - Esonerato alla 6^ giornata