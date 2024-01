Milan: sfida a Inter e Juve per un gioiello del Genoa

Le prestazioni di Albert Gudmundsson continuano a stupire e a richiamare l'attenzione del mercato per lui. Il talento islandese del Genoa è finito nel mirino da tempo di numerosi top club italiani ed europei e la lista dei club interessati si allunga di domenica in domenica..



Fra i club italiani i due più attivi finora sono stati Inter e Juventus, che hanno avviato i primi contatti per lui già da tempo. Insieme a loro, in vista della prossima estate di calciomercato, ci sarà però secondo SportMediaset anche il Milan che con sempre maggior insistenza sta mettendo Gudmundsson in cima alla lista dei propri oibiettivi.



Il Genoa non farà sconti e su di lui ha in programma di realizzare una grossa plusvalenza. La valutazione di partenza supera i 25 milioni di euro e non è escluso che possa salire ulteriormente con il passare delle settimane.