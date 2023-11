Non c'è solo Jonathan David come obiettivo di mercato condiviso da Milan e Inter. Entrambi i club stanno cercando un 9 per l'attacco del futuro e per la prossima estate di mercato. Oltre al bomber canadese del Lille piace molto anche Santiago Gimenez del Feyenoord, gia sondato dai nerazzurri e su cui, secondo Tuttosport, nelle ultime ore si è mosso concretamente anche il club rossonero.