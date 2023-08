Si erano sollevate legittime perplessità per il calendario del campionato di Serie A della nuova stagione, con tanti scontri diretti nella primissima fase, quella in cui Pioli avrebbe dovuto assemblare le numerosissime novità della rosa. Ma il sorteggio del “cervellone” della Lega Calcio non era nulla in confronto a quello che si è consumato ieri a Montecarlo.E’ vero, a differenza dell’anno scorso, i rossoneri partivano dalla terza fascia e non dalla prima, ma la squadra di Pioli è stata sfortunatissima a pescare quanto di peggio poteva per ogni urna.Infatti al Milan è stata abbinata una delle più forti della prima fascia, il PSG, che di solito si qualifica sempre agli ottavi, una delle più forti della seconda fascia, quel Borussia Dortmund a cui è sfuggita per un solo gol la Bundesliga pochi mesi fa e infine quella che di gran lunga era la peggiore della quarta fascia, ossia il Newcastle.In un girone così non è facile nemmeno arrivare terzi e dunque “scivolare” in Europa League. E’ vero, c’è l’aspetto romantico di affrontare gli “ex” Donnarumma e Tonali, ma guardando a cose più concrete esiste la grande possibilità di vedere tramontare sin da subito il sogno di ripetere la straordinaria cavalcata della scorsa stagione. Ovviamente il Milan non parte battuto e sicuramente quest’anno la profondità della rosa e le caratteristiche molto “europee” di gran parte dei nuovi acquisti consente a Pioli di guardare con ragionevole ottimismo alle sei partite di Champions,Di sicuro il peso di partite come quelle che si disputeranno contro PSG, Dortmund e Newcastle non potrà che avere un effetto sulle concomitanti gare di Serie A. E sarà possibile perdere qualche punto prezioso in campionato proprio a causa del grande dispendio fisico, nervoso e psicologico in Europa. Se poi si considera che il debutto in Champions League arriverà poche ore dopo il primo derby stagionale e che la terza partita del girone cadrà tra le gare di campionato contro Juventus e Napolanche se di sicuro andranno a ruba i mini-abbonamenti e i biglietti per le 3 gare interne. Certamente, dopo questo sorteggio infernale, e considerando la consecutività di gare ravvicinate ad altissimo quoziente di difficoltà, nonostante il parere contrario del bomber francese. E di sicuro la scelta della società che aveva aspettato il fotofinish per sferrare il colpo Taremi, sarebbe stata azzeccatissima.Anche senza il bomber iraniano la campagna acquisti del Milan rimarrebbe di gran lunga la migliore di tutte le squadre italiane,Dall’altra parte, il caso Taremi che a questo punto rimarrà in Portogallo e a fine gennaio potrà firmare con chiunque a parametro zero, è l’ennesima riprova che la società rossonera, esattamente come accaduto negli anni scorsi con Paolo Maldini, non si fa prendere metaforicamente “per il collo” da nessun procuratore, nemmeno dal più potente del mondo del calcio. Ed è disposta a veder sfumare l’acquisto più importante del suo sontuoso mercato pur di non accettare le condizioni last minute degli agenti., era giovanissimo, aveva segnato poco o niente e la coppia Fassone-Mirabelli lo aveva pagato la bellezza di 36 milioni più bonus, di cui 18 di commissione alla Gestifute di Mendes.Anche se con il centravanti iraniano insieme a Giroud, Leao e tutti gli altri, probabilmente PSG, Borussia e Newcastle avrebbero avuto qualche possibilità in meno di arrivare agli ottavi.