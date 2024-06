Milan, sfuma Adarabioyo: ufficiale l'arrivo al Chelsea, i dettagli

Getty Images

Il difensore inglese è un nuovo calciatore dei Blues. Questo il comunicato ufficiale con cui il club londinese ha annunciato l'acquisto dell’ex obiettivo del Milan: "Il Chelsea è lieto di annunciare che il difensore centrale Tosin Adarabioyo si unirà al club prima della stagione 2024/25. Il 26enne ha firmato un contratto quadriennale – che inizierà il 1° luglio – e arriva dal Fulham.I co-direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart hanno dichiarato: “Siamo lieti di portare Tosin al Chelsea. Nel corso della sua carriera, ha messo in mostra la sua maturità e le sue qualità difensive e ha acquisito una vasta esperienza in Premier League nelle ultime stagioni. È pronto a fare il salto al Chelsea e a lavorare al fianco dei giocatori di talento della nostra squadra. Non vediamo l’ora che Tosin si unisca a noi per il pre-campionato”.

Nato a Londra ma cresciuto a Manchester, Tosin ha iniziato la sua carriera con il Manchester City all'età di cinque anni. Ha fatto carriera nelle giovanili del club e a 16 anni è stato regolarmente il capitano degli Under 18. Il suo debutto professionistico è arrivato nel febbraio 2016 allo Stamford Bridge. Tosin ha iniziato per la squadra giovanile del Manchester City in FA Cup e ha collezionato altre sette presenze in prima squadra nelle due stagioni successive".Periodi di prestito di una stagione nel campionato con West Bromwich Albion e Blackburn Rovers sono stati goduti prima che Tosin lasciasse definitivamente il Manchester City per unirsi al Fulham nell'ottobre 2020. La prima stagione di Tosin da titolare in Premier League ha fruttato 33 presenze e molti elogi per il suo adattamento alla massima serie. Ha giocato per il Fulham in 44 occasioni la stagione successiva e ha svolto un ruolo importante nell'assicurare al club la promozione dal campionato. Ha collezionato 45 presenze nella massima serie dal ritorno del Fulham in Premier League, aiutando i Cottagers a finire rispettivamente decimo e 13esimo nelle ultime due stagioni".