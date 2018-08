Niente Milan per Bernard. Il fantasista brasiliana, svincolato dopo l'esperienza allo Shakhtar Donetsk, ha raggiunto l'accordo con l'Everton. Il classe 1992 volerà domani a Liverpool per svolgere le visite mediche con i Toffees.



MILAN - Nelle scorse settimane, il Milan ha avviato i contatti con l'entourage di Bernard per capire la fattibilità dell'operazione. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club rossonero ha deciso di non partecipare all'asta per il centrocampista offensivo, tirandosi fuori. Nelle ultime ore l'affondo decisivo dell'Everton, che è riuscito a strappare il sì del calciatore.