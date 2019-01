Un'operazione che è sempre stata complicata e che ora è praticamente sfumata. Gerard Deulofeu non sarà con ogni probabilità l'ultimo rinforzo di mercato del Milan in questa campagna di rafforzamento. Il club rossonero ci ha provato, ha ricevuto l'ok del giocatore, ma la trattativa con il Watford è apparsa fin da subito in salito. Fino ad arrivare allo stop di oggi che potrebbe essere definitiva.



NON VENDE - Il club inglese, a soli due giorni dalla chiusura del calciomercato, ha fatto sapere al Milan che non ha alcuna intenzione di cedere Gerard Deulofeu, considerato il giocatore più importante della rosa dopo il grande investimento fatto su di lui la scorsa estate



LA FRENATA DEL MILAN - L'operazione è oggi praticamente sfumata, ma già nei giorni scorsi anche da parte del Milan sono iniziate riflessioni importanti sull'operazione che hanno frenato la trattativa. Dopo il primo no a un prestito con diritto di riscatto, infatti, anche il club rossonero ha iniziato ad allontanarsi. A questo va aggiunto anche che l'esterno spagnolo, contento di un possibile ritorno in rossonero, non ha mai manifestato l'intenzione di andare allo scontro con il Watford.