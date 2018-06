Secondo il Times, l'Arsenal balza in pole position per il centrocampista classe '87 Marouane Fellaini, che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto col Manchester United. Il neo tecnico Emery avrebbe voluto il belga già al Paris Saint Germain e sta spingendo per la chiusura dell'operazione, sulla quale si era inserito pure il Milan.