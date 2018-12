Luis Muriel sterza, abbandona la strada rossonera che porta al Milan, imboccando quella viola direzione Fiorentina. La parola data a Corvino ha la precedenza, quindi Leonardo e Maldini, ora, sono costretti a guardarsi intorno. E, nella notte, c’è stato un primo contatto per un altro attaccante, un altro giocatore che fatica all’estero e che può tornare in Italia: Manolo Gabbiadini.





CONTATTO ESPLORATIVO - L’attaccante del Southampton, autore di un gol, datato 10 novembre, in 12 partite, non scende in campo dal’8 dicembre, con l’ultima da titolare giocata il 5 dicembre contro il Tottenham. Come appreso da calciomercato.com, nella notte c’è stato un primo contatto tra Leonardo e l’agente del calciatore, Silvio Pagliari. Un semplice sondaggio esplorativo, quello del Milan, costretto a guardarsi attorno dopo il no di Luis Muriel.