Tecnica di primissimo livello, elegante nei movimenti e dominante sul gioco aereo: Eduardo Quaresma è considerato l'astro nascente del calcio portoghese. Si scomodano tanti paragoni con i grandi difensori centrali europei per questo difensore centrale classe 2002. Il Milan aveva avanzato un'offerta da 5 milioni di euro che è stata ritenuta insufficiente, la Juventus lo osserva da diversi mesi. Ma il futuro di Quaresma sarà ancora a tinte biancoverde.



ACCORDO RAGGIUNTO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, domani Quaresma firmerà il rinnovo del contratto fino al 2025 con lo Sporting Lisbona. Verrà inserita una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, in linea con la politica portata avanti dal club in tema di valutazione dei propri difensori centrali più importanti. Eduardo, pur lusingato dai tanti interessamenti ricevuti anche da parte di Atletico Madrid e Betis Siviglia, ha deciso di continuare il suo percorso di crescita in un ambiente che conosce a memoria e sente come una seconda casa.