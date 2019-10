Arriva la svolta definitiva per la panchina del Milan: sarà Stefano Pioli il nuovo allenatore rossonero. Già comunicato l'esonero a Marco Giampaolo, è sfumata la pista che portava a Luciano Spalletti, che non ha trovato l'accordo con l'Inter sulla buonuscita.



Pioli, scelta condivisa da Boban e Maldini, ha battuto la concorrenza di Marcelino per la maggiore conoscenza del calcio italiano, considerato più utile ed efficace a stagione in corso, ed è pronto a definire con il Milan gli ultimi dettagli sul contratto. Svolta Diavolo: panchina affidata a Pioli, già domani il primo allenamento, sarà lui a prendere le redini dei rossoneri per rilanciarli.