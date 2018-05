Andry Shevchenko, ex attaccante del Milan, parla a margine de La Notte del Maestro: "Il Milan ha finito bene la stagione e ho visto molto bene Gattuso come allenatore. La garanzia dei rossoneri è proprio lui. È l'uomo giusto con la giusta mentalità. Voi dite che al Milan manca un attaccante come me, ma io non entro nelle scelte della società. Cutrone mi piace, ha fatto un grande campionato ma ha tanto da crescere. Il mio futuro? Ora alleno l'Ucraina, un giorno allenerò un club. Magari proprio in Italia, mi piacerebbe".