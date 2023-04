Andriyè stato l’eroe dele l’incuboper anni e anni. L’ucraino ha deciso l’ultima volta che le milanesi si sono trovate ined è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.- "Sarà una serata magnifica. Non vedo l’ora di godermela da tifoso del Milan dopo averla vissuta da giocatore.Il derby di Milano è molto sentito, perché non c’è mai odio, o esagerazione. Diciamo che in quei giorni si vedevano più sciarpe e bandiere e credo che anche questa volta sarà così".- "Ricordo che soprattutto nei due-tre giorni precedenti, e poi ci passavamo l’emozione uno con l’altro. Ma una volta entrati a San Siro tutto finisce e ti concentri su quello che devi fare".il mio gol più importante in assoluto. Le statistiche sono importanti, poi c’è il momento, c’è la passione. Per me quel gol vale moltissimo".- "Tutte le squadre hanno chance, a modo loro. Del Milan mi è piaciuto molto. Il Manchester City ha cambiato modo di giocare, è diventato più compatto, non cerca più il possesso palla che serve ma non sempre. La differenza nel calcio di oggi la fa la difesa nella propria area. Anche Pioli ha cambiato qualcosa.anche se ci sono tanti giovani. Il Milan mi è piaciuto per come ha saputo soffrire quando c’era bisogno: penso a quanto hanno lavorato Giroud e Leao, due attaccanti. E- "in area è pazzesco, capisce il momento e fa sempre i movimenti giusti. Comunque la sintesi di questa Champions è chiara:Ha ragione Guardiola quando dice che la storia conta. Per conquistare la coppa poi devi battere ilSoprattutto se ha un allenatore come Ancelotti”.- "I cicli tornano sempre, i grandi club tornano sempre.E il calcio italiano è sempre un punto di riferimento, la A è uno dei campionati che contano. Non so quanto potranno durare i nuovi cicli di Milan e Inter, però la strada è tracciata. I- "Non mi pare ci siano grandi novità. Napoli a parte,, ora che è rientrata anche la Juve. Sarà un bel finale per un campionato che pareva chiuso da tempo. I tifosi avranno modo di divertirsi".