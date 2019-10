Andrea Maldera, match analyst dell'Ucraina, collaboratore di Shevchenko, dice la sua, a MilanNews.it, del futuro della panchina rossonera, alla quale è stato accostato proprio Sheva: "La società sta rispettando l'impegno preso con Giampaolo perché la scelta di due mesi fa non può essere rinnegata in così poco tempo. La società ha deciso di dare ancora fiducia all'allenatore, il quale è chiaro che deve dare delle risposte. E' il gioco delle parti. Sono sicuro che tutti, ognuno nelle proprie aree, sta facendo di tutto per risollevare il Milan. Sono convinto di questo, non ho dubbi sulla serietà e sulla professionalità di coloro che sono cionvolti nel progetto Milan. Nulla è compromesso, siamo solo all'inizio. Io ho vissuto una stagione in rossonero con Allegri in cui abbiamo iniziato molto male il campionato, ma alla fine ci siamo qualificati in Champions League. Non bisogna buttare via tutto, c'è tempo per riprendersi, non serve essere catastrofici".





SU SHEVA - "Quello che ha detto Sheva è condiviso da noi che lavoriamo con lui. Noi e lui siamo impegnati e concentrati sul nostro obiettivo, che è quello di portare l'Ucraina ai prossimi Europei. Ci sentiamo molto coinvolti in questa cosa. Poi tutti sanno che Sheva è milanista e quindi è normale associare le cose, ma da quello che so io non c'è stata nemmeno una proposta. Sheva sta facendo il suo percorso, poi se in un futuro la sua strada e quella del Milan si incroceranno ancora sarà lui a valutare il da farsi. Non è comunque una cosa del breve periodo. Noi seguiamo il Milan da tifosi e amici, ma al momento noi siamo concentrati sull'obiettivo Europeo".