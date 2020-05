"Un giorno vorrei allenare il Milan". Parole e musica di Andriy Shevchenko nella diretta odierna con Carlo Pellegatti. E pensare che l'attuale c.t dell'Ucraina era una idea precisa di Maldini: era stata sondata la disponibilità per il post Giampaolo ma Sheva non se la senti di lasciare l'incarico in Nazionale.