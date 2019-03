Andry Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, leggenda del Milan, parla di Krzysztof Piatek, attaccante rossonero in gol ieri con la Polonia contro l'Austria. Queste le parole di Sheva: "E' il mio erede. Ha un fiuto del gol incredibile, ha segnato reti da grande attaccante. Calcia bene con entrambi i piedi, è bravo di testa. Sta aiutando tanto il Milan".



SUL DERBY - "La sconfitta nel derby? Ho visto la partita, negli ultimi minuti il Milan ha avuto delle occasioni, il match poteva finire anche pari. Il Milan è comunque in piena corsa per la Champions, penso che ce la farà a qualificarsi".