Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan e attuale ct dell'Ucraina, parla di Zlatan Ibrahimovc a Rai Sport: "Ormai è un uomo spogliatoio, sia al Milan che in Nazionale. È stato determinante quest'anno quando ha giocato, fa crescere i giovani e ha i giusti atteggiamenti in campo. Le sue qualità non si discutono, adesso è ancora di più un leader. Se riuscirà a recuperare per Euro 2020 sarà la ciliegina sulla sua carriera".