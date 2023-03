sa come si fa. In vista della sfida di stasera in Champions League sul campo del Tottenham, l'ex attaccante ucraino del Milan ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Oggi sarò allo stadio per fare il tifo, possiamo ripetere la gara dell'andata a San Siro e vincere ancora".- "Olivier è una bravissima persona e un professionista eccellente, mi stupivo a sentir parlare di lui come un buon attaccante ma non di un cannoniere. Ha sempre segnato ovunque sia stato, qui in Inghilterra lo ha fatto con Arsenal e Chelsea. In nazionale francese ha battuto il record di reti realizzate. Quando sono stato a Milanello l’ho trovato ancora molto vivo, pieno di energia ed entusiasmo".- "Quanto detto per Giroud vale a maggior ragione per Zlatan. Ibrahimovic è ancora più grande per le motivazioni che lo animano. Oggi che è recuperato dico che avrebbe fatto comodo per la sua esperienza e la sua leadership. Ma quando è stata presa la decisione di non inserirlo in lista non c’erano certezze sulla condizione fisica".- "Mi aspetto che trascini la squadra, ha tutte le qualità per essere decisivo ai massimi livelli. E’ ora che faccia la differenza anche in Champions: ha tanto da dare e può crescere ancora di più. Per esempio essere più presente in tutte le fasi della partita, più incisivo con le sue giocate, più leader in tutto".- "Tifo anche per De Ketelaere: una grande partita potrà sbloccarlo".- "E’ un giocatore che in qualsiasi secondo ti può mettere in difficoltà. E’ un campione che gioca per la squadra, un vero leader, non gli va lasciato un centimetro di spazio. Thiaw e la difesa, e con loro tutta la squadra, dovranno essere capaci di una gara attentissima, senza la minima sbavatura. Serate così possono portarti a un livello superiore".