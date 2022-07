versione turista, con frecciatina all'Inter. L'attaccante del Milan ieri è stato avvistato a Desenzano, sul lago di Garda, dove si sta allenando con il fisioterapista di fiducia. Il cappellino e gli occhiali da sole, non lo hanno nascosto dallo sguardo dei passanti che si sono avvicinati per selfie e autografi. Piccolo siparietto con un tifoso nerazzurro che gli ha chiesto un foto: "Sei interista? Peggio per te".