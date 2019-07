Come riporta La Gazzetta dello Sport a proposito della difesa del Milan, nella testa dello staff rossonero, la coppia centrale titolare sarà quella formata da Romagnoli e Caldara, ma ci vorrà del tempo prima di vedere in campo l’ex juventino. Per questo serve un giocatore pronto, affidabile, buono soprattutto per il presente: Duarte del Flamengo è il prescelto, l'affare è in chiusura per circa 11 milioni.