Il Milan fa sul serio per Nicolò Zaniolo. L'esterno d'attacco della Roma piace tanto al club rossonero per rinforzare la batteria degli esterni destri offensivi e lui rientrerebbe alla perfezione nei parametri stabiliti da Elliott e che la nuova proprietà vuole mantenere. Il problema resta la valutazione perchè il club rossonero non si spingerà fino ai 70 milioni che ad oggi sta chiedendo la Roma.