Bernard per il Milan è qualcosa di più di una semplice opportunità. L'esterno d'attacco brasiliano classe 1992 ha concluso la sua esperienza allo Shakhtar Donetsk e può arrivare in rossonero a parametro zero. Per caratteristiche rappresenta il profilo ideale per far rifiatare Suso, una necessità espressa a chiare lettere da Gattuso nelle sue recenti interviste.



SUMMIT IN AGENDA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Leonardo nelle prossime ore avrà un contatto, presumibilmente a Londra, con gli agenti del giocatore Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian. L'intenzione sarebbe quella di chiudere in tempi brevi per regalare un rinforzo di qualità a Gattuso. La richiesta del giocatore per l'ingaggio è piuttosto alta: 3,5 milioni di euro a stagione. Leonardo si muove per cercare di mitigare le pretese economiche e per bruciare la concorrenza, Bernard può diventare il primo colpo della sua nuova storia al Milan.