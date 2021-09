Jesus Corona, esterno offensivo messicano del Porto, non ha ancora deciso il suo futuro. Il Tecatito, sedotto e abbandonato dal Milan durante la sessione estiva di mercato, continua a piacere ai rossoneri e agli spagnoli del Siviglia, tuttavia come riportato dal portale portoghese Fichajes.net il suo club è determinato nel prolungargli il contratto e a breve gli farà un'offerta in tal senso. Corona gioca in portogallo nelle fila dei Dragoes da sette stagioni ed è un titolare inamovibile per il suo allenatore Sergio Conceicao: difficile privarsi di un giocatore così importante e affidabile.