Il Tottenham è a un passo da Dani Olmo. Lo spagnolo, che ha impressionato tutti durante l'Europeo Under 21, è pronto a trasferirsi in Premier League. Secondo quanto riportato da Marca, gli Spurs sono pronti ad offrire 25 milioni per poter strappare alla Dinamo Zagabria il talento spagnolo classe 1998. Il giocatore è seguito da vicino anche dal Milan.