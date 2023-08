Hugo Ekitike si allontana dal Milan. L'attaccante francese classe 2002 è stato a lungo un obiettivo di mercato del Milan per rinforzare l'attacco come vice-Giroud, ma il Paris Saint Germain non ha mai aperto alla formula del prestito secco o con diritto di riscatto. Più probabile secondo la Gazzetta che in queste ore si chiuda l'accordo con il West Ham che ha anche ufficializzato l'acquisto di Kudus dall'Ajax.