Il presidente Massimo Ferrero ha riaperto le porte al Milan, ma in realtà Dennis Praet non è mai stato un serio obiettivo rossonero. Secondo Sky Sport c’è una trattativa in corso adesso tra la Sampdoria e il Valencia: gli spagnoli vogliono Praet e il dialogo è partito, il problema è il prezzo del suo ingaggio ma si tratta con sensazioni positive.