Come riporta La Gazzetta dello Sport, in attacco il profilo di Serhou Guirassy sembra aver superato Jonathan David nelle preferenze del Milan. Il motivo è piuttosto semplice: l'attaccante dello Stoccarda ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, mentre per il centravanti canadese andrebbe trovato un accordo con il Lille (valutazione da circa 30-40 milioni di euro): inoltre, su David è spuntato l'interesse del Newcastle.