Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista del Milan per l'attacco è sempre Jonathan David, ma il Lille chiede 40 milioni di euro. Sono così in rialzo le quotazioni di Serhou Guirassy dello Stoccarda, che ha nel contratto una clausola rescissoria da 17 milioni. Nelle ultime settimane, si è fatto il nome anche di Akor Adams, ma il Montpellier non sembra disposto a cederlo a gennaio.