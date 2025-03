Milan, si dimette il portavoce di Conceicao: "Ho commesso un errore e danneggiato la sua reputazione"

. La decisione del collaboratore dell’allenatore delarriva a poche ore dalle rivelazioni che lo stesso aveva fatto in meritomanifestata dall’exriguardo al club del quale occupa la panchina dallo scorso dicembre.Un nuovo scossone per la società che sta attraversando, dentro e fuori dal campo,Il portavoce dunque si fa da parte e lo fa lasciando un testo di spiegazione, riportato da La Gazzetta dello Sport. “Nessuno dei punti è statodall'allenatore Sergio Conceicao, né sonoper lui come professionista.Le informazioni pubblicate contengono, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i membri della squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Milan. Non rispecchiano la verità dei fatti, ma piuttosto voci e supposizioni prive di qualsiasi base fattuale”, questo il motivo del suo passo indietro.

Solo poche ore prima Empis aveva inviato ai giornalisti dei messaggi che palesavano ildi Conceicao riguardo a diversi temi: dalledialladella squadra, dalla mancanzadi alcuni giocatori, passando per ledi alcune stelle, comeaccusato, come altri, di non essere in linea con iriguardanti ile leottimali per rendere al meglio. Soprattutto però le accuse dell’uomo vicino al mister celavano insoddisfazione per il rapporto con ie lada parte di essi.

Conceicao già nella giornata di ieri avevache quanto affermato dal suo portavoce rispecchiasse il suo pensiero: “, aveva detto sempre alla Gazzetta.