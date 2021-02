Secondo quanto riportato da Tuttosport la pista Belotti per il Milan si è raffreddata rispetto al passato. In particolare, sebbene il gradimento sia ancora importante, non è previsto un extra-budget per provare ad acquistarlo e negli ultimi contatti con il giocatore (ormai datati ndr.) non è arrivata un proposta economica stratosferica e così lontane dall'offerta di rinnovo del Torino per lui.