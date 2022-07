Charles De Ketelaere è il grande obiettivo del Milan in questa sessione di mercato. Un profilo giovane, di talento e ancora ampi margini di miglioramento che mette d’accordo sia la proprietà che la dirigenza. E per questo motivo il club rossonero farà tutto il possibile per cercare di convincere il Bruges a cedere il suo gioiello classe 2001.



PRIMA OFFERTA - Dopo i contatti con gli agenti di De Ketelaere, il Milan è entrato nella fase operativa della trattativa con una prima proposta da circa 20 milioni più bonus al Bruges. Il club belga non ha accettato l’offerta del Diavolo perché ritenuta ancora lontana dalla valutazione iniziale (circa 30 milioni di euro). Maldini e Massara hanno preso atto di quelle che sono le condizioni e nei prossimi giorni proveranno una nuova offensiva con il sostegno forte della proprietà. Da parte dei campioni d’Italia c’è la grande volontà di fare uno sforzo economico per De Ketelaere.