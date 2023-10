Subito problemi in casa Milan. Stefano Pioli deve rinunciare immediatamente a Pierre Kalulu, uscito dal campo al 19' della prima frazione per un fastidio alla coscia. Il francese (rientrato settimana scorsa nella sfida contro la Juventus) si è accasciato al suolo dopo un contrasto, richiamando l'attenzione dello staff medico. Il tecnico rossonero è corso subito ai ripari, lanciando subito nella mischia Marco Pellegrino, all'esordio in Serie A, vista anche l'assenza di Kjaer in panchina, infortunatosi nella giornata di oggi.