Piove sul bagnato in casa Milan, sotto il punto di vista degli infortuni. Prima l'infortunio al gemello mediale che costringerà Mattia Caldara a restare fuori per un paio di mesi, poi la tegola Calabria. Il difensore è uscito malconcio nella sfida contro la Sampdoria.



ENTITA' E TEMPI DI RECUPERO - Il terzino destro ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Calabria ​a salterà le gare contro Genoa, Udinese e Betis. Gattuso spera di recuperarlo per la sfida contro la Juventus di domenica 11 novembre.