Un’altra tegola in casa Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Luka Jovic, autore del gol del pari, ha ricevuto una contusione alla caviglia nella sfida contro la Salernitana. L’attaccante serbo, nella giornata di oggi, ha svolto un lavoro personalizzato per smaltire i postumi della botta e rimane in dubbio per la prossima gara interna contro il Sassuolo: le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.