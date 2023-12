Ancora un intoppo di natura fisica per il Milan, impegnato domani in casa contro il Monza: si è fermato prima dell'allenamento della vigilia Yunus Musah, centrocampista che era in ballottaggio per il ruolo nel cuore della mediana. Il numero 80 ha riportato un affaticamento muscolare, sul quale ha giocato contro il Newcastle ma che lo terrà quasi sicuramente fuori dalla prossima partita di campionato.



A questo punto Adli ha chance di essere protagonista, tenuto conto che Krunic è stato accantonato. Se la gioca con Bennacer, che reclama il posto da titolare che gli manca dall'infortunio di maggio. Fortunatamente per i rossoneri, il centrocampo è il reparto meno in apnea a causa dell'emergenza infortuni, mentre in attacco Okafor e Leao sono rientrati negli ultimi giorni. Il problema rimane la difesa, che ha riaccolto Kjaer ma che manca ancora di Kalulu, Thiaw e Pellegrino nella zona centrale.