Piccola tegola per il Milan in vista del match delle 15 di domani contro la Fiorentina a San Siro. In occasione dell'allenamento di rifinitura, non è sceso in campo col resto della squadra Ismael Bennacer, che ha accusato un problema all'adduttore dopo la trasferta di Europa League a Lille.



L'intenzione di Bonera e del resto dello staff è di non rischiare nulla col calciatore algerino, tra i migliori in campo in Francia e, in caso di forfait, di lanciare ancora una volta Sandro Tonali dal primo minuto, al fianco di Kessie, che torna dopo aver riposato per 90 minuti in coppa.